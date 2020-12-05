Один человек погиб при пожаре в доме на Дубровской улице в Москве Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

При пожаре в доме на Дубровской улице в Москве погиб один человек, еще пятерых спасатели смогли вытащить из горящего здания. Возгорание произошло в доме номер 4 по улице 1-я Дубровская, сообщает в субботу, 5 декабря, ГУ МЧС России по Москве.

Сообщение о пожаре поступило в оперативную службу Центра управления в кризисных ситуациях в 20:00 по столичному времени. В жилом доме загорелась одна из квартир на первом этаже.

Пожарные смогли быстро потушить возгорание, которое охватило 20 квадратных метров помещения. В ходе тушения пожара с выше расположенных этажей были спасены пять человек, один человек в результате происшествия погиб. Он был передан наряду скорой помощи для осмотра.

Напомним, что еще один крупный пожар произошел сегодня в подмосковной Малаховке. Там огонь охватил 520 квадратных метров магазина строительных материалов. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал, из горящего здания уже успели эвакуировать около 20 человек.