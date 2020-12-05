В ООН объяснили «исключение» марихуаны из списка опасных наркотиков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов объяснил «исключение» марихуаны из списка опасных наркотиков. В интервью РИА Новости он рассказал, что каннабис убрали только из Списка IV Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года, при этом он остался в Списке I опасных веществ.

- С принятием одной из шести рекомендаций, повлекшей за собой исключение марихуаны из Списка IV, ничего по сути и не изменилось. Марихуана все так же остается в Списке I опасных веществ наряду с героином, кокаином. Меры контроля на национальном уровне должны остаться прежними, - отметил Михаил Ульянов.

Постпред объяснил, что исключение каннабиса из Списка IV должно облегчить ее медицинское использование, однако применять его для этого и так не было запрещено.

Эксперт также объяснил, что комиссия ООН по наркотическим средствам рассматривала рекомендации экспертов из комитета по наркотической зависимости, а сама ВОЗ данные рекомендации не изучала. Поэтому исключение марихуаны из списка является не рекомендациями ВОЗ, а советами конкретных экспертов организации.