Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 65 миллионов Фото: Иван МАКЕЕВ

Количество случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире с начала пандемии превысило 65 миллионов. Об этом свидетельствуют данные мониторинга эпидемиологической ситуации с COVID-19 от Всемирной организации здравоохранения в субботу, 5 декабря.

По информации ВОЗ, во всех странах за весь период зафиксировано 65 007 974 инфицированных. С начала эпидемии коронавирусной инфекции от заболевания умерли 1 507 018 человек.

За минувшие сутки в мире врачи зафиксировали более 403 новых случаев заражения коронавирусом, число летальных исходов за один день - 6 348.

По количеству зараженных на первом месте печального рейтинга по-прежнему находятся США, где зарегистрировано 14 779 101 инфицированных. Америка лидирует и по числу летальных исходов - 285 705.

Как сообщал сайт Kp.ru, в России за минувшие сутки зафиксировали 28 782 новых случая коронавируса во всех 85 регионах. Жертвами COVID-19 стали еще 508 россиян, выздоровели 27 644 человека.