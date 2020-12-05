Капсулу с грунтом астероида Рюгу доставили на Землю Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На Землю приземлилась капсула с грунтом, собранным космическим зондом «Хаябуса-2» на астероиде Рюгу. Капсула приземлилась в пустыне в Австралии, трансляцию события вело японское аэрокосмическое агентство JAXA в субботу, 5 декабря.

Сразу после приземления капсулу поместили в специальную, так называемую «чистую» комнату. Там ученые тщательно проанализируют газы в капсуле, чтобы исключить попадание вредных веществ земного происхождения на нашу планету.

Напомним, что капсулу с образцами грунта отдаленного астероида Рюгу сегодня днем сбросил на поверхности Земли японский космический зонд "Хаябуса-2".

Объект должен был приземлиться на территории запретной зоны Вумера в штате Южная Австралия. После приземления на поиски капсулы отправили вертолет и беспилотный летательный аппарат.