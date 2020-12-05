Писатель Александр Потемкин презентовал книгу «Прозрения одиночества»

Книга Александра Потемкина

Пятого декабря в режиме видеоконференции прошла презентация новой книги Александра Потемкина «Прозрения одиночества». Обсуждалась глобальная мировоззренческая идея писателя об альтернативах спасения земной цивилизации.

Так получилось, что Александр Потемкин, издавший уже 11 книг интеллектуальной прозы, в этом своем сочинении фактически предсказал пандемию ковида еще за два месяца до нее.

Он начал писать трактат, соединивший в себе науку (в основном - микробиологию) с публицистикой (памфлетного формата) и художественным вымыслом (в конкурентном, как уверяет сам автор, противостоянии Достоевскому), в октябре прошлого года. И посвятил его оригинальной придумке о том, что человек создан микробным сообществом (микробиомом) - по поручению и замыслу Всевышнего Творца. Главный герой сочинения мало отличается от всех предыдущих потемкинских центральных персонажей (юноша-аскет, наукофил и интеллектуал, названный на этот раз Дмитрием Мышкиным из маленького провинциального русского городка Мышкина). Те же нескончаемые духовные поиски героя, тот же беспощадный анализ пороков современного общества (сверхпотребление, шикерия, расчеловечивание, технократический кризис, экологическая катастрофа), та же апокалипсическая философия неизбежного конца нынешней цивилизации...

Но здесь, в «Прозрениях», от критики и призывов к человеку развивать свой интеллект, находить инновационные технологии преодоления несовершенств - биологических и нравственных - Homo Sapiens, чтобы трансформировать его в новый биологический вид Homo cosmicus, Потемкин переходит к иной парадигме. Теперь он предсказывает ликвидацию человечества (как социальной гнили) микробно-вирусным сообществом, разочарованным своим неудавшимся «изделием».

Страшно? Еще как! Особенно сейчас, в карантинной самоизоляции. И обратите внимание: эта парадигма выстроилась в голове писателя-метафизического реалиста аккурат накануне пандемии совсем неслучайно. В подтверждение истинности своей теории о микробном происхождении человека Потемкин рассказал участникам презентации , что получил телепатическое сообщение о предстоящей вирусной атаке от своего индивидуального микробиома и уже в конце октября сумел запастись продуктами и лекарствами.

Можно считать такое заявление мистификацией, но можно и принять его за откровение (прозрение) и пофантазировать на эту тему с автором. Надеюсь, интрига достаточна, чтобы каждый «умный-разумный-мудрый» (эволюционная триада повышения IQ в изложении Потемкина) захотел прочитать «Прозрения» и разобраться с научным и художественным вымыслом про микробное участие в нашей жизни. Так как я и сама склонна к мистике, то мне предположение о невидимом, ощущаемом, но необъяснимом влиянии на человеческое сознание микробиома, живущего в каждом организме и состоящего из мириадов микробов и вирусов, показалась вполне реалистичной. Есть в этом, согласитесь, что-то логически оправданное... хотя тут же на память приходит и недавнее повальное увлечение теорией грибного сообщества, управляющего земным миром. Как-то быстро все к этой теории остыли, а, может, и зря.

Как бы там ни было, одно рассуждение Потемкина о микробиоме-создателе и управленце человечества стоит принять во внимание обязательно. Бактерии - практически бессмертны и не зависят от внешних условий среды. Они есть везде и всюду, на любом космическом теле и даже без такового. На нашей планете существует своя бактериальная поросль. Из космоса к нам проникают чуждые микробиомы. В результате слияния тех и этих видов, считает Потемкин, и могут возникать гибридные вирусные организмы, вызывающие планетарные эпидемии. Ковид-19, возможно, из их числа. Техногенные поражения озоновой оболочки Земли многократно увеличивают риск появления таких бактериомутантов.

Обсуждение книги «Прозрения одиночества» показало, насколько актуальной оказалась эта эсхатологическая фантазия писателя.