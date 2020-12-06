Как защититься от сверхраспространителей коронавируса, рассказал врач

Эксперт по биобезопасности заявил о росте числа сверхраспространителей коронавируса в России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Единственным способом защититься от "сверхраспространителей" коронавируса остаётся соблюдение мер безопасности, а также ношение масок и перчаток при контакте с любыми людьми, заявил эксперт по биобезопасности, доктор медицинских наук, ведущий телеканала "Доктор" Николай Дурманов.

Он также рассказал в интервью радио Sputnik, что "сверхраспространителей" коронавируса в России фиксируется всё больше. Специалист объяснил, что самыми заразными оказываются не те, у кого сильно проявлены симптомы COVID-19, а те, в чьём организме размножается вирус без внешних проявлений заболевания.

- Всё больше и больше сведений, что иногда люди полностью без симптомов или с очень слабыми симптомами являются super-spreader, или сверхраспространителями вируса. Это коварное явление. Человек может быть сам вроде бы здоровым, но может в этот самый момент производить в окружающую среду большое количество вируса, - добавил Николай Дурманов.

Эксперт по биобезопасности также сообщил, что выявить сверхаспространителя можно только проведя ПЦР-тестирование на коронавирус.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что, по заявлению представителя ВОЗ, болеющие коронаувирусом без симптомов могут быть заразны в течение двух недель.