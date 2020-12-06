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Фальков назвал переход вузов на удалёнку самым сложным решением

Глава Минобрнауки рассказал в эфире Радио "КП" о переменах в системе образования, вызванных пандемией коронавируса
Ася КУЗНЕЦОВА
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Валерий Фальков рассказа, что самым сложным решением для Минобрнауки стал перевод студентов на дистанционную систему обучения

Валерий Фальков рассказа, что самым сложным решением для Минобрнауки стал перевод студентов на дистанционную систему обучения

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил в эфире Радио "Комсомольская правда", что самым сложным решением для ведомства стал перевод студентов на дистанционную систему обучения.

- Это очень интересное время. Самое сложное - принятие решение, что вся система высшего образования должна уйти на удаленный режим, - рассказал глава Минобрнауки.