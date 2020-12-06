Министр Фальков опроверг массовое отчисление иностранных студентов из-за пандемии

Валерий Фальков сообщил, что на обучение в Россию не смогли вернуться более 100 тысяч студентов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Министр образования и науки Валерий Фальков опроверг информацию о массовых отчислениях иностранных студентов из российских вузов на фоне ограничений из-за коронавируса.

- Более 100 тысяч студентов не смогли въехать. И первое, с чем мы сталкиваемся - обеспечить связь между студентом и преподавателем, - отметил Фальков в эфире радио "Комсомольская правда".

Глава Минобрнауки подчеркнул, что в России нет никаких установок на отчисление иностранцев.

- Мы фиксируем важный факт - массового отчисления иностранных студентов нет, - заверил Валерий Фальков, - Мы обсуждаем с ВУЗами. Хочу заверить всех иностранных студентов - никакой установки на отчисление нет.

Министр также отметил, что решения принимаются на основе общей ситуации в мире.

- В этом году можно дать рассрочку или же перевести индивидуальный учебный план, - добавил Фальков и заявил, что студенты могут приехать на обучение из тех стран, с которыми для России открыто сообщение.

- Самое основное и сложное представляют такие ситуации, когда границы закрыты. И студенты говорят - пустите нас. Это - сложная ситуация. Страна в принципе закрыта, - объяснил Валерий Фальков.

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