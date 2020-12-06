Пошли по пути партнёрства: Министр Фальков рассказал, как иностранные студенты учатся в российских вузах во время пандемии

Валерий Фальков рассказал о положении иностранных студентов российских вузов, столкнувшихся с ограничениями на въезд Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Для решения проблем всех иностранных студентов, встретивших проблемы с обучением в российских вузах не фоне пандемии коронавируса, нет единого решения.

- Нет одного универсального решения по иностранным студентам. Вплоть до того, что договариваются с партнерскими вузами за рубежом, - заявил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков рассказал в эфире Радио "Комсомольская правда".

Кроме того, Фальков отметил, что министерство собирает практики решения подобных проблем.

- Такого не было до пандемии. Сейчас все поменялось, - напомнил министр.

Фальков также опроверг в эфире Радио "Комсомольская правда" сообщения о массовых отчислениях иностранных студентов из российских вузов, сообщал сайт KP.ru. Министр также сообщил, что из-за ограничений на фоне пандемии коронавируса в Россию не смогли въехать более ста тысяч студентов, и Минобрнауки в первую очередь стремится наладить коммуникацию между студентом и преподавателем.