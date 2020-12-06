37% российских вузов находятся на дистанционном обучении

Валерий Фальков заявил, что дистанционное обучение - вынужденная мера, а не полноценная альтернатива. Фото: Екатерина Штукина / ТАСС

Из 1 287 высших учебных заведений России 37% работают в режиме удалённого обучения.

- У нас всего 1287 вузов и филиалов. 37% вузов и филиалов организовали полностью обучение удаленно - 478 вузов и филиалов сообщил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков рассказал в эфире Радио "Комсомольская правда".

Министр также рассказал, что сфера российского образования строила слишком завышенные ожидания от онлайн-курсов, однако они оказались лишь одним инструментов, который не принёс кардинальных изменений.

Кроме, того Фальков заявил, что обучение на удалёнке - это вынужденная мера, а не альтернатива обычному режиму обучения.

- Дистанционное образование - не альтернатива. Мы находимся в вынужденной ситуации, - объяснил глава Минобрнауки в программе "Родительский вопрос".

Ранее сайт KP.ru сообщал, что в российских вузах не отменят зимнюю сессию.