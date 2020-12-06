Зимнюю сессию в вузах не отменят, но рекомендуют провести онлайн

Фальков сообщил, что в России не отменят зимнюю сессию Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В российских вузах не отменят грядущую зимнюю сессию, заявил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков в эфире Радио "Комсомольская правда".

- Многие наверное хотели бы, но зимнюю сессию не отменят, - отметил глава Минобрнауки, - Есть рекомендация для вузов, чтобы сессия прошла в онлайн-формате.

В программе "Родительский вопрос" министр Фальков также объяснил, почему во время обучение в удалённому формате не снизилась стоимость обучения в вузах, и о том, какие основания могут быть для изменения цен на образование.

Сайт KP.ru также сообщал, что министр Фальков опроверг сообщения о массовых отчислениях иностранных студентов из российских вузов. При этом глава Минобрнауки рассказал, что в Россию из-за ограничений на фоне пандемии коронавируса не смогли въехать более 100 тысяч учащихся.