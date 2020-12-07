Врач назвал симптом, который маскирует под коронавирус другие заболевания

Врач Андрей Кондрахин назвал маскирующий другие болезни под коронавирус симптом Фото: REUTERS

Пониженная температура тела - это нетипичная реакция на коронавирус. Она больше свойственна для пожилых людей и детей, заражённых коронавирусом. Однако подобный симптом может указывать на гипотиреоз, онкологию, заболеваний печени и других болезней, заявил врач-терапевт, клинический фармаколог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

Врач также отметил в беседе с "Вечерней Москвой", что для некоторых людей пониженная температура тела - врождённая.

Ранее эксперт по биобезопасности заявил, что в России фиксируется всё больше "сверхраспространителей" коронавируса. Он также заявил, что единственным способом защититься от "сверхраспространителей" коронавируса остаётся соблюдение мер безопасности, а также ношение масок и перчаток при контакте с любыми людьми, сообщал сайт KP.ru.