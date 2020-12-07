Мишустин поручил Минздраву создать график поставок вакцины от коронавируса в регионы

Мишустин поручил установить график поставки вакцин от COVID-19 в регионы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель правительства Михаил Мишустин поручил Министерству здравоохранения установить график поставки вакцины от коронавируса в регионы России.

Глава кабмина также заявил, что правила доставки вакцины в регионы буду утверждены во вторник, 8 декабря.

Кроме того, Михаил Мишустин поручил региональным властям подготовить инфраструктуру для доставки вакцин от коронавируса, а также обеспечить логистику для поставок препарата.

Во время заседания президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом председатель российского правительства сообщил, что на встрече с производителями вакцин от коронавируса уже подробно обсудил готовность к вакцинации и необходимые меры для выпуска достаточного числа препаратов.

На заседании, как сообщал сайт KP.ru, глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала профессии, среди работников которых сохраняются самые высокие показатели по заболеваемости.