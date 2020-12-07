Анна Попова назвала регион с самой высокой заболеваемостью коронавирусом

Ситуация с коронавирусом в России остается напряженной, заявила Анна Попова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ситуация с коронавирусом в России остаётся напряженной, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она также заявила, что самыми высокими показатели по заболеваемости остаются в Карелии.

- Сохраняется позиция лидера - это Республика Карелия с показателем 75,7 на 100 тысяч населения, - сообщила Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

Кроме того, Анна Попова сообщила, что интенсивнее всего коронавирус распространяется среди работников промышленности, торговли и государственных служащих, а также работники транспорта.

- Это свидетельствует о недостаточном контроле на местах. Внутренний контроль и дисциплина - крайне важны, заключила глава Роспотребнадзора.

На заседании президиума председатель правительства России Михаил Мишустин поручил Минздраву разработать график поставки вакцин от коронавируса в регионы России.