Британский авианосец за $4,1 млрд сломался из-за воды Фото: Kenny Smith / Defence Imagery gov.uk

В машинное отделение новейшего авианосца HMS Prince of Wales, который обошелся британским налогоплательщикам в 4,1 миллиарда долларов (более 300 миллиардов рублей), попала вода. Теперь машина отправится на длительный ремонт, сообщило издание The Sun со ссылкой на источники.

Чтобы починить авианосец, понадобится минимум несколько месяцев. Все это время он будет стоять в порту Портсмута. Все дело в том, что система пожаротушения авианосца сломалась, и в течение суток вода залила машинное отделение и системы энергообеспечения.

ЧП на корабле стало причиной отмены военных учений с США, которые согласовывались длительное время. С авианосца должны были взлетать F-35B Lightning II.

«На устранение повреждений уйдут месяцы. Затраты составят миллионы», — сказал собеседник издания.

Prince of Wales спустили на воду в 2017 году, но в состав военно-морских сил страны он попал только в этом году. Он является самым крупным авианосцем Великобритании.

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