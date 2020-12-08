Марио Фернандес объяснил, почему не перешел в "Зенит"

Бразильский защитник сборной России Марио Фернандес признался в интервью «КП», что никуда не собирается переходить из ЦСКА, и армейский клуб станет последним в его карьере футболиста. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бразильский защитник сборной России Марио Фернандес признался в интервью «КП», что никуда не собирается переходить из ЦСКА, и армейский клуб станет последним в его карьере футболиста.

«Посмотрите в мой паспорт. Мне уже 30 лет. Это значит, что уже слишком поздно уезжать в зарубежный топ-клуб. Пару-тройку лет назад, возможно, стоило попробовать уехать в Испанию, но не сложилось. Но я ничуть не жалею. Я счастлив в ЦСКА. Я благодарен моему клубу за все, что он сделал для меня. Я вам больше скажу – я хочу, чтобы ЦСКА была моей последней командой, и я не хочу играть больше ни в каком другом клубе. В России у меня точно не будет другого клуба», - заявил Марио Фернандес.

Так же бразилец прокомментировал интерес к нему со стороны «Зенита». Питерский клуб собирался выкупить Фернандеса за рекордные 35 млн евро. Но Марио отказался уходить из ЦСКА.

«Есть вещи, которые невозможно купить за деньги. Сколько могут стоить счастье и ощущение спокойствия, которые у меня есть в ЦСКА? Мне кажется это невозможно измерить никакими деньгами, сколько бы мне не заплатили. Так что я слышал об интересе «Зенита», но сразу сказал, что не буду даже обсуждать возможность перехода. И еще раз хочу повторить: я хочу быть в ЦСКА до конца карьеры», - рассказал Фернандес журналистам «КП».

В 2020 году Марио Фернандес был признан футбольным Джентльменом года. Старейшая премия «КП» присуждается тем футболистам, которые верны принципам честной игры на поле и за его пределами.