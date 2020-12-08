Игрок сборной России и ЦСКА Марио Фернандес: «Я домосед. В России мало кого знаю, кроме Путина...»

В Россию Марио Фернандес приехал еще в 2012 году, и за это время стал просто незаменимым и в клубе и в сборной Фото: GLOBAL LOOK PRESS

С 1994 года «Комсомолка» вручает черный смокинг «Джентльмена года» самому достойному футболисту страны. В этом году по итогам голосования на сайте «КП» и по выбору жюри победителем стал полузащитник ЦСКА и сборной России Марио Фернандес.

В Россию бразилец приехал еще в 2012 году, и за это время стал просто незаменимым и в клубе и в сборной. Он скромен, говорит очень мало, но когда его нет, армейцы и российская национальная команда теряют очень многое. Журналисты «КП» встретились с Марио, чтобы понять, насколько русским он стал за эти восемь лет в нашей стране.

Ненавижу оставаться дома один

- Марио, представьте, что у вас есть возможность на Рождество пригласить за один стал всех-всех, кого захотите. Кто оказался бы за ним?

- О, таких огромных столов не бывает! Конечно, там была бы моя семья, там были бы мои друзья, и там был бы весь ЦСКА, все парни, с которыми я выходил на поле. Вы еще можете представить себе такой стол?

- Давайте тогда сначала про семью. Рассказывают, что ваш отец – тренер. Это правда? И каково это, когда твой папа может комментировать твою игру?

- Папа практически не смотрит мои матчи. Он в Бразилии, я – в Европе, у нас не совпадают часовые пояса. Это два совершенно разных мира. Так что ему непросто увидеть мою игру. Но когда ему это удается, он меня не критикует, хотя и не хвалит тоже. Он просто смотрит в футбол, где на правом фланге играет парень под вторым номером. Но вот мои мама и девушка, когда они в Москве, не пропускают ни одной игры на ВЭБ Арене. Вы не представляете как эмоционально они переживают.

- Они часто в Москве?

- Я стараюсь делать так, чтобы всегда со мной был кто-то рядом. Ненавижу возвращаться в пустую квартиру. И вообще не люблю оставаться один. Так что у меня то мама гостит, то сестры, то двоюродные братья или друзья, то девушка.

- Вы знаете какой самый популярный вопрос в российском интернете с вашей фамилией? «Девушка Марио Фернандеса». Вы представляете, скольких россиянок вы расстроили, когда в соцсетях вы выложили фото со своей возлюбленной?

- И теперь у меня больше нет Инстаграма! (смеется). На самом деле моя девушка к таким вещам очень спокойно относится, как и я. У меня вообще очень спокойный образ жизни, я мало где бываю, я себя нигде не выпячиваю, я очень домашний человек. Но вы правы в одном, девушка иногда меня немного ревнует к фанатам. Но она понимает, что это только лишь фанаты и ничего более.

- Вы давно вместе?

- Мы с Марьяной знакомы уже довольно давно. Однажды в Сан-Паоло мы с братом и другом зашли в один клуб, и там я увидел ее. Но на следующей неделе мне надо было уже лететь в Россию, готовиться к сезону, так что встречаться мы с Марьяной стали позже.

Я взял паспорт ради ЦСКА, но благодарен России за ЧМ-2018

- Перед ЧМ-2018 мы были на презентации спортивной экипировки, и нам показали ваши бутсы. На них был изображен бразильский флаг. Вы реально выходили на матчи в футболке сборной России и с флагом Бразилии на бутсах?

- Я вам сейчас расскажу эту историю. Профессиональным игрокам бутсы делают на заказ. Мне перед ЧМ-2018 прислали новую пару, и там действительно оказался бразильский флаг. Я тут же отправил их обратно и попросил переделать: сказал им, что теперь россиянин, и это не дело, играть за сборную в экипировке с символикой другой страны.

- Решение выступать за сборную России вам далось тяжело? Вы с кем-то советовались, прежде чем получить российский паспорт?

- Я это сделал ради ЦСКА. Когда ко мне подошли в первый раз по этому поводу, меня чуть ли не сразу вызвали в сборную Бразилии, и само собой тема с российским паспортом для меня закрылась. Но прошло какое-то время, и как сейчас помню, мы полетели с ЦСКА играть матч Лиги чемпионов в Германию, там Роман Бабаев и Леонид Слуцкий снова подошли с таким вопросом. Я взял паузу, чтобы переговорить со всеми своими родственниками. Я их спрашивал, стоит ли мне соглашаться. И если хотя бы один сказал мне: «Марио, не надо», я бы ответил ЦСКА «нет».

- Но вы сказали «да». И оказались на чемпионате мира. Часто вспоминаете то лето 2018-го?

- Одно из главных приключений в моей жизни. И за него я тоже благодарен России и ЦСКА. Тот матч с Хорватией (четвертьфинал чемпионата мира в Сочи. Ничья 2:2, один из мячей забил Фернандес. Сборная России уступила по пенальти, один из которых не забил Марио - ред.) – нечто особенное. За один день я пережил и один из самых счастливых моментов в моей карьере -- когда забил гол. И одно из самых больших разочарований – когда не забил пенальти. Но знаете что? Если бы мне предложили пережить этот день заново, я бы согласился не задумываясь. Более того, если бы мне сказали перед серией пенальти «Ты не забьешь – такова твоя судьба», я бы все равно взял мяч в руки и пошел к точке. Потому что надо уметь смотреть судьбе в лицо. И надо использовать хотя бы малейший шанс эту судьбу изменить к лучшему.

Начал привыкать к холоду

- В России вы уже восемь лет. За эти годы в чем вы стали русским?

- Отличный вопрос! Сейчас буду думать. Баню я не люблю, водку не пью, ушанки у меня нет (смеется). Но за эти восемь лет я стал привыкать к холоду. Когда я только приехал в Москву, я вообще не мог понять, как вы здесь живете. А сейчас для меня ноль градусов – хорошая погода! И когда мне в Бразилии говорят, Марио, давай уже выбирайся из России поиграй еще в какой другой стране, я удивляюсь: «Зачем? Это моя страна, мне здесь нравится, играть я буду только здесь».

- Но русский мат-то вы понимаете?

- О, эти слова я выучил сразу же! Любой футболист, приезжая в другую страну, первым делом узнает ругательства! Что вы смеетесь – это правда. Так что все эти слова я знаю, только не произношу. Я вообще молчун. Меня иногда спрашивают: «Марио, почему ты редко говоришь на русском?». И тогда я пожимаю плечами. Потому что я и на португальском-то редко говорю. Я из тех людей, которые намного больше слушают, чем говорят. Я и интервью-то даю только по особым случаям.

- А русское ТВ вы смотрите?

- Это такая форма пытки? Нет-нет, русские передачи не для меня. Только если показывают Лигу чемпионов.

- ЦСКА – культовый клуб в России. После побед в вашей раздевалке полно знаменитостей – звезд и политиков. Вы кого-то из них узнаете?

- О, нет! Русские звезды – это не для меня. Я никого из них не знаю. Я веду очень уединенный образ жизни, для меня остаться дома с семьей – лучший вечер. Так что если я с кем-то столкнусь из российских знаменитостей, я узнаю только одного из них – Путина.

- Марио, так у вас есть российский паспорт. Может, вы ходили на выборы?

- В моем решении взять российское гражданство нет ни грамма политики. Я честен перед вами, когда говорю, что все это делал только ради ЦСКА и ради футбола. Я не хочу никого обманывать в этом. Так что на выборы я не хожу. Но если бы пошел – голосовал бы за Путина. Я же говорю – больше никого не знаю!

Из всех известных россиян Марио знает только Путина Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Влашич – самый сильный футболист в РПЛ за многие годы

- Вы долгое время остаетесь одним из самых дорогих игроков российской Премьер-лиги. А кого считаете самым сильным ее игроком, против кого приходилось здесь играть?

- Я играл не против него, а с ним в одной команде. Никола Влашич. Это самый сильный футболист, которого я видел в РПЛ за все эти годы. Рядом с ним можно поставить только Халка из «Зенита», но он приехал уже в зрелом возрасте, а Влашичу всего 23 года. Если Никола будет продолжать в том же духе, он станет очень большой звездой в Европе.

- А как насчет вашей карьеры в Европе? Неужели вам никогда не хотелось попробовать себя в более сильном чемпионате – в Англии? В Испании? В Италии?

- Парни, посмотрите в мой паспорт. Мне уже 30 лет. Это значит, что уже слишком поздно уезжать в топ-клуб. Пару-тройку лет назад, возможно, стоило попробовать уехать в Испанию, но не сложилось. Но я ничуть не жалею. Я счастлив в ЦСКА. Я благодарен моему клубу за все, что он сделал для меня. Я вам больше скажу – я хочу, чтобы ЦСКА был моей последней командой, и я не хочу играть больше ни в каком другом клубе. В России у меня точно не будет другого клуба.

- Говорили, что «Зенит» предлагал за вас сумасшедшие суммы. Неужели вам не хотелось хотя бы заглянуть в контракт, чтобы узнать, сколько нулей там вписали в сумму вашей зарплаты?

- Есть вещи, которые невозможно купить за деньги. Сколько могут стоить счастье и ощущение спокойствия, которые у меня есть в ЦСКА? Мне кажется это невозможно измерить никакими деньгами, сколько бы мне не заплатили. Так что я слышал об интересе «Зенита», но сразу сказал, что не буду даже обсуждать возможность перехода. И еще раз хочу повторить: я хочу быть в ЦСКА до конца карьеры.

- Хорошо, а потом? Чем будет заниматься Марио Фернандес после того, как закончит карьеру?

- Еще один очень хороший и важный вопрос для меня. Я не знаю пока, как на него ответить. Но я точно знаю одно: я не никогда не буду тренером. Я не умею и не хочу кричать на людей. А если мне придется кого-то убрать с поля и усадить на скамейку запасных, я две ночи спать не буду из-за переживаний. Нет, это работа не для меня. Но, возможно, открою детскую школу – вот это было бы отличное занятие.

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