На Украине ожидают вакцину от коронавируса из США

В Киеве сообщили, что США планируют поставить на Украину американскую вакцину от коронавируса Фото: REUTERS

В Вашингтоне поддержали решение Киева отказаться от закупок российской вакцины против коронавируса и рассматривают вопрос поставок на Украину американского препарата против COVID-19.

Об этом на своей странице в Facebook сообщило украинское министерство здравоохранения со ссылкой на временного поверенного в делах Соединенных Штатов в Незалежной Кристину Квин.

В сообщении отмечается, что глава ведомства Максим Степанов во время телефонного разговора с Квин попросил рассматривать Украину в качестве «потенциального приоритетного кандидата на получение вакцин» в «режиме тестирования и использования в чрезвычайных ситуациях», потому что его страна «находится в сложных условиях» из-за войны в Донбассе.

Временный поверенный США, со своей стороны, пообещала «приложить все усилия, чтобы Украина быстро получила вакцину от коронавируса», а также помочь украинскому Минздраву «обработать алгоритм и разработать план действий по логистике и планам вакцинации».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Киев заявил, что не станет приобретать российскую вакцину от коронавируса, лучше закупит в Евросоюзе или США.