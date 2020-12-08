Онищенко рассказал, когда вспышка коронавируса в России пойдет на спад

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Депутат Госдумы и академик РАН Геннадий Онищенко считает, что если люди будут строго соблюдать все ограничительные меры и правила профилактики коронавируса, вспышка заболевания COVID-19 пойдет на спад уже после Нового года.

При этом бывший главный государственный санитарный врач России отметил, что в столице нужно ограничить многолюдные гуляния, а из всех традиционных праздничных мероприятий – оставить только новогодние салюты и кремлевские елки для детей, «но с условием соблюдения жестких мер, в том числе и по соблюдению обязательного карантина».

«Сегодня определенное беспокойство вызывают массовые перелеты в другие страны, которых будет особенно много в новогодние и предновогодние дни», - также сказал Геннадий Онищенко в беседе с «Вечерней Москвой».

Он напомнил, «к каким печальным последствиям это привело летом». По мнению академика РАН, деловые поездки внутри страны ограничивать не нужно, «но при учете соблюдения определенных требований: человек должен либо пройти вакцинацию, либо предоставить справку о том, что он уже переболел коронавирусом». Онищенко также напомнил о необходимости соблюдать социальную дистанцию, носить защитные маски и перчатки.

Как писал сайт kp.ru, ранее он выступил против долгих новогодних каникул.