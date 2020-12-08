Где в России ситуация с коронавирусом сложнее всего, сообщили в Роспотребнадзоре Фото: Мария ЛЕНЦ

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире Радио «Комсомольская правда» назвала регионы России с самой сложной ситуацией с пандемией коронавирусной инфекции.

- Конечно же, сложнее всего в тех регионах, где в течение летних месяцев не удалось стабилизировать ситуацию с коронавирусом. Сложнее всего - в северных территориях, это и республика Коми, и самая сложная ситуация - республика Карелия. Мы отправили туда специалистов - все рекомендации дали, надеюсь, что наладится в ближайшее время, - рассказала Анна Попова kp.ru.

Наиболее стабильная обстановка с пандемией наблюдается в Татарстане, Чечне и Краснодарском крае.