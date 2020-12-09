Врач назвал простой способ снизить шанс заразиться коронавирусом

В транспорте, кроме ношения масок, должна быть усиленная вентиляция Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Чтобы снизить шанс заразиться коронавирусом, нужно почаще проветривать помещения – и дома, и на работе, потому что наибольшему риску подцепить инфекцию люди подвергаются как раз в закрытом пространстве, а не на улице.

Об этом рассказал врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов, добавив, что нельзя забывать и о регулярной влажной уборке: так можно снизить концентрацию патогенов и обезопасить себя на случай, если рядом с вами находится бессимптомный носитель вируса, который может и сам не знать, что заражен.

«В транспорте, кроме ношения масок, должна быть усиленная вентиляция. Нельзя ни в коем случае выключать кондиционеры в вагонах метро, а наоборот, усилить мощность нужно. Еще нужно включить вентиляцию с подогревом и фильтрацией в автобусах и в другом общественном транспорте», - сказал эксперт в интервью радио Sputnik.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее доктор и телеведущий Александр Мясников предупредил об опасности дезинфекции подъездов в связи с коронавирусной инфекцией, а учёные из британского университета Лидса выяснили, что нахождение в хорошо проветриваемом помещении более чем на 70 процентов снижает вероятность заражения COVID-19, в связи с этим они рекомендовали в течение дня открывать окна настежь на 10–15 минут, или постоянно оставлять окна немного приоткрытыми.