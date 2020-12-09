С 1 января в России запретят сжигать мусор и разводить костры во дворах

В России будет запрещено сжигать мусор (траву, опавшие листья и проч.) и разводить костры во дворах частных домов Фото: Евгения ГУСЕВА

В первый день Нового года в России вступят в силу новые правила противопожарного режима. В частности, с 1 января 2021 года будет запрещено сжигать мусор (траву, опавшие листья и проч.) и разводить костры во дворах частных домов.

Кроме того, нельзя будет «использовать открытый огонь для приготовления пищи вне специально отведенных и оборудованных для этого мест», запрет относится к «землям общего пользования населенных пунктов», а также к «территориям частных домовладений, расположенных на территориях населенных пунктов».

Запрещено также устраивать свалки горючих отходов на территориях общего пользования, прилегающих к жилым и садовым домам или другим постройкам общего пользования, которые принадлежат садоводческим или огородническим некоммерческого товариществам.

Нарушителям этих правил грозит штраф от двух до трех тысяч рублей, а если из-за нарушения вспыхнет пожар, то до пяти тысяч рублей, передает ТАСС.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, какие запреты в 2021 году ожидают жильцов многоквартирных домов.