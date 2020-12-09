В Германии заявили о провале политики санкций против России

В бундестаге заявили о провале политики санкций против России. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель фракции "Альтернативы для Германии" в бундестаге по внешнеполитическим вопросам Армин-Паулюс Хампель прокомментировал санкционную политику Берлина в отношении Москвы.

"Немецкое правительство, как и во многих других конфликтах, в которых оно принимает участие, должно признать, что здесь это участие ни к чему не привело. Санкционная политика провалилась", — заявил Хампель в беседе с RT DE.

Сама Германия страдала от ограничительных мер, считает политик.

При этом Россия приняла геополитическую ориентацию, которая не соответствует интересам Германии и Европы. Хампель отметил, что безопасность и стабильность в Европе могут быть достигнуты только вместе с Россией

Он назвал Россию «частью европейского дома», отметив, что Россия — крупнейший сосед Германии на востоке. Также он подчеркнул, что Берлину следует сохранять с Россией добрые отношения и продолжать их развивать.

Ранее немецкие депутаты призывали к отмене антиросийских санкций, поскольку в разгар пандемии странам необходимо демонстрировать "солидарность и взаимовыручку".