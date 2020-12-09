Песков: тема Навального не была главной в разговоре Путина и Меркель

Песков рассказал о телефонном разговоре Путина и Меркель 7 декабря. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что тема Алексея Навального в недавнем телефонном разговоре Владимира Путина и Ангелы Меркель не была в числе главных обсуждаемых вопросов.

"Мы в своем сообщении указали те темы разговора, которые были наиболее развернуто обсуждены и которые представляют наибольшее значение", - отметил представитель Кремля в разговоре с журналистами, сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что главы России и Германии не являются докторами, чтобы обсуждать вопросы лечения «берлинского пациента».

В понедельник пресс-служба Кремля информировала, что Владимир Путин и Ангела Меркель в телефонном разговоре обсудили несколько важных для двух государств тем. Так, основными были: мирное урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе, вопросы реализации "Минска-2", и дальнейшие сотрудничество по стабилизации последствий пандемии коронавирусной инфекции в странах.