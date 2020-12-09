Власти Москвы проверяют информацию об утечке данных пациентов, переболевших COVID-19 Фото: Иван МАКЕЕВ

Власти российской столицы в настоящее время проводят проверку информации об утечке данных пациентов, которые переболели коронавирусной инфекцией. В Telegram-канале московского оперативного штаба по борьбе с пандемией сообщается, что она произошла вследствие человеческого фактора.

Глава Департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко сообщил, что в ходе проверки специалисты установили, что взломов и какого-либо другого несанкционированного вмешательства в работу информационных систем столичного правительства не было.

- Утечка случилась вследствие человеческого фактора. Занимавшиеся обработкой служебных документов сотрудники допустили передачу этих файлов третьим лицам, - цитирует оперштаб его слова.

Эдуард Лысенко отметил, что проверка продолжает. По ее результатам власти Москвы примут соответствующие меры.

Как сообщал сайт kp.ru, в России за минувшие сутки выявили 26 190 новых случаев коронавируса во всех регионах страны. Самый большой прирост наблюдается в Москве, где за один день заболели еще 5 145 человек.

Напомним, что в Москве уже началась вакцинация от коронавируса. В столице открыли 70 пунктов, куда москвичи могут записаться на бесплатную прививку.