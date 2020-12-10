Путин допустил возможность широкой амнистии в России Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин согласился с тем, что следует «посмотреть» на перспективы проведения в стране широкой амнистии, однако этот вопрос следует тщательно обдумать. Об этом глава государства сообщил в четверг, 10 декабря, во время заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

- Следует внимательно все обдумать по поводу проведения широкой амнистии в стране. Вы сослались на царскую России, однако всем известно, как она закончила. Тогда на улице оказалось большое число выпущенных из тюрем людей. Надо внимательно посмотреть и понять, как люди будут относиться к тому, что совершившие правонарушения окажутся на свободе. В качестве акта гуманизма это возможно применить в России, но следует все посмотреть, - отметил Владимир Путин.

Глава государства добавил, что за последние двадцать лет тюремное население на территории России сократилось вдвое, а количество заключенных под стражу людей – в четыре раза. Президент страны обещал поддержку проекту закона, который будет направлен на гуманизацию российской судебной системы.

Как сообщал сайт kp.ru, Путин также заявил, что за мелкие правонарушения на людей не нужно «вешать судимость», поскольку она «тащится с человеком потом по жизни».

Напомним, что глава государства также сообщил, что Михаил Ходорковский косвенно признал свою вину перед тем, как Владимир Путин принял решение подписать указ о его помиловании. Президент также объяснил, для чего семь лет назад помиловал бывшего главу ЮКОСа, осужденного на восемь лет.