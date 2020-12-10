США расширили санкции в отношении России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты ввели новые санкции против рядом граждан России и российских компаний, обвинив их в нарушении прав человека, в рамках «акта Магнитского». Санкционные список США связан с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Об этом сообщается в четверг, 10 декабря, на официальном сайте американского Минфина.

В «черный список» Штатов на этот раз попали советник главы Чечни по безопасности Мартынов Даниил, заместитель главы правительства республики Усмаев Вахит, представитель главы Чечни Сабсаби Зияд, представитель Кадырова в Европе Дугазаев Тимур. Санкции не обошли стороной даже тренера лошадей Кадырова Симар Сатиш.

Санкции ввели также против футбольного клуба «Ахмат», абсолютного чемпионата «Ахмат», «Ахмат ММА», «Чеченских минеральных вод» и «Мегастройинвеста».

Как сообщал сайт Kp.ru, похожие санкции сегодня решили ввести и власти Великобритании, однако перечень попавших под новые ограничения лиц и компаний у них отличается.

Напомним, что накануне сенаторы призвали Министерство финансов США расширить санкции в рамках «акта Магнитского». Данному акту придали статус глобального закона — то есть санкции по нему должны применять ко всем странам, граждане которых, по версии американских политиков, нарушают права человека.