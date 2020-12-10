Великобритания ввела санкции против трех граждан России Фото: Михаил ФРОЛОВ

Власти Великобритании ввели новые санкции против граждан России по обвинению в нарушениях прав человека. Об этом в четверг, 10 декабря, сообщает королевское министерство иностранных дел.

- Великобритания вводит санкции, включая запрет на въезд на территорию королевства и замораживание активов, против трех лиц и спецотряда быстрого реагирования «Терек» за преступления против прав человека в отношении представителей ЛГБТ-сообщества в Чечне, - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Ограничения коснутся спикер парламента Чечни Магомеда Даудова, главу республиканского МВД Аюба Катаева и замглавы МВД Чечни Апти Алаудинова.

Напомним, что сегодня санкции против России также ввели власти США в рамках «акта Магнитского». В «черный список» попали советник главы Чечни по безопасности, замглавы кабмина республики, представитель Рамзана Кадырова, представитель Кадырова в Европе и тренера лошадей Кадырова, а также футбольный клуб «Ахмет».