Почему не стоит носить маску в мороз, объяснили специалисты. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Врач-инфекционист научно-клинического отдела Московского городского Центра профилактики и борьбы со СПИДом департамента здравоохранения столицы Елена Белова рассказала, почему не стоит носить маску постоянно. Она отметила, что сама маска не согревает в мороз, поэтому посоветовала на улице ее снимать.

"Важно понимать, что когда мы дышим и разговариваем, с той стороны маски, которая прилегает к лицу, образуется влага. А с самого начала нашего "инструктажа" по правильному ношению масок мы обращали внимание на то, что, если маска влажная, ее надо снять и выбросить", - передает слова Беловой РИА Новости.

Надевать маску стоит там, где есть большое скопление людей. Дальше она не нужна и может быть даже опасна. Человек активно дышит, чихает и иногда кашляет в маску, и с ее обратной стороны образуются капли, которые при низких температурах охлаждаются, а значит человек вдыхает влажный холодный воздух, что может стать причиной простуды.

Ранее специалисты уже говорили о том, что маски, в частности многоразовые, могут быть опасны для здоровья человека.