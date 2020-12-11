Генпрокуратура поручила проверить рост цен на продукты Фото: Евгения ГУСЕВА

Генпрокуратура РФ поручила проверить обоснованность роста цен на продукты во всех российских регионах.

По данным прокуратуры, сахар подорожал на 71,5%, подсолнечное масло - на 23,8%, мука - на 12,9%, а хлеб - на 6,3%. В ведомстве назвали необоснованным подобный рост цeн, пообещав жестко пресекать картельные сговоры, а также реагировать «решительно и принципиально».

Напомним, 9 декабря президент России Владимир Путин возмутился в связи с резким ростом цен на продукты первой необходимости. На следующий день российский премьер-министр Михаил Мишустин на совещании раскритиковал глав министерств, ответственных за скачок цен, и поручили создать механизм регулировки стоимости товаров.

Как писал сайт kp.ru, сегодня, 11 декабря, Федеральная антимонопольная служба заявила, что совместно с Министерством сельского хозяйства и Минпромторгом ведёт работу над снижением цен на базовые продукты.