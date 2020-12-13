Бэнкси принес богатство случайной семье из Бристоля

В Бристоле на одном из частных домов появилась фреска уличного художника. Фото: Twitter.

Уличный арт-художник Бэнкси делает людей богатыми. Совсем недавно он нарисовал на одной из стен дома в Бристоле чихающую старушку, образ которой является отображением времени коронавируса.

Владельцы дома, обнаружив произведение, выставили его на торги. Фреска была оценена в 5 миллионов фунтов стерлингов. 57-летняя Эйлин Макин, владеющая домом, должна была заключить договор о продаже двухквартирного дома в Бристоле на следующей неделе, но отменила сделку, передает The Sun.

Сын хозяйки отметил, что они поторопились с решением, которое следовало бы хорошо обдумать.

«Когда вы просыпаетесь от таблоидов, которые говорят, что дом теперь стоит 5 миллионов фунтов стерлингов, вы должны подумать о том, что вы делаете», - сказал Эйлин Николас журналистам.

По данным Zoopla, средняя цена дома на улице составляет 300 000 фунтов стерлингов.

Спустя 48 часов торги возобновились. Изображение Бэнкси теперь покрыто экраном из плексигласа для защиты.

Николас заявляет, что права на произведение искусства фактически стоят им денег после того, как семья установила систему сигнализации и экран из плексигласа, чтобы защитить его. Он утверждает, что произведение художника вызвало интерес у многих местных жителей, которые собираются посмотреть на произведение возле его дома.

Уличные произведения искусства не продаются без аутентификации Pest Control - органа по аутентификации Бэнкси.

Предварительно дом оценили в районе от 3 до 5 миллионов фунтов стерлингов.

Это не первые сюжеты Бэнкси, вдохновленные пандемией. Ранее в лондонском метро появились чихающие мыши. Власти отметили инициативу по поддержке людей в сложный период, но посоветовали художнику тщательнее выбирать места для своих работ.