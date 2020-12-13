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Политика

"Куда, куда вы смотрите-то?": Путин раскритиковал чиновников из-за повышения цен на продукты

Президент потребовал решить вопрос на следующей неделе
Анастасия РЫШКОВА
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Президент потребовал решить вопрос цен на продукты на следующей неделе.

Президент потребовал решить вопрос цен на продукты на следующей неделе.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин на встрече с кабмином оценил представленный доклад о возможности стабилизации цен на продукты.

«Вы рассказываете мне сказки», - сказал президент.

Президент выразил недоумение по поводу роста цен. Он подчеркнул, что в стране доходы населения падают, безработица растет, а вместе с эти растут и цены на продукты.

"Реально располагаемые доходы упали на сколько там, на 3? На 4,3%, а цены на сахар выросли на 71 с лишним процент. Люди себя ограничивают, потому что у них денег нет на базовые продукты питания. Куда, куда вы смотрите-то? Вот это вопрос! Это же не шуточки", - сказал президент на совещании, трансляция которого велась каналом "Россия 1".

"Мы же понимаем, что в этих условиях падает покупательная способность населения, постоянно об этом говорим", - сказал Путин.

Глава государства отметил, что граждане России едят «не болоньезе, а макароны по-флотски», и рост цен на макаронные изделия при хорошем урожае недопустим.