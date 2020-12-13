Путин потребовал решить вопрос с ценами на продукты на следующей неделе

Президент раскритиковал работу Минэкономразвития. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России на встрече с кабмином распорядился решить вопрос с ростом цен на продукты на следующей неделе. Глава государства назвал такое положение вещей недопустимым.

"Вы мне сказали: "Я надеюсь, что на следующей неделе стабилизируется". Меня такая формулировка в данном случае не устраивает! Не "я надеюсь", а вы мне скажите, что со следующей недели это будет стабилизировано", - сказал Путин на совещании с кабмином, трансляция которого велась на телеканале "Россия 1".

Он отметил, что в стране безработица, доходы россиян упали и граждане не имеют возможности покупать дорогие продукты питания. Путин отметил и то, что продукты российского производства при хорошем урожае и не должны много стоить. Президент сказал, что граждане России едят «не болоньезе, а макароны по-флотски».

"Все согласования в течение завтрашнего-послезавтрашнего дня окончательно завершить и в начале следующей недели выпустить соответствующие управленческие решения в виде документов", - добавил президент.