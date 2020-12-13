"Все это вымысел от начала до конца": Омские врачи опровергли фейк о "второй попытке отравления Навального"

Врач заявил, что информация вокруг блогера «утка». Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заведующий отделением острых отравлений омской больницы, главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев прокомментировал появившиеся в британских СМИ слухи о якобы "второй попытке отравления Навального". Он рассказал журналистам о том, кто мог посещать блогера в момент его нахождения в больнице №1 в Омске.

"Никаких вопросов ни с чьей стороны к нам не возникало. Никто, кроме медицинских работников, доступа к нему не имел. Все это вымысел от начала до конца. Не было отравления ни первичного, ни вторичного. Это информационная "утка", все раскручивается ради каких-то определенных целей", - сказал Сабаев ТАСС.

Напомним, что Алексей Навальный был экстренно госпитализирован 20 августа из аэропорта в Омске. Блогеру стало плохо на борту рейса Томск-Москва. Было принято решение посадить самолет в ближайшем городе.

Врачи диагностировали у Навального нарушение обмена веществ, вызванного изменением уровня сахара в крови.

Родные блогера настояли на его переводе в берлинскую клинику Шарите.

2 августа ФРГ заявила, что Навальный якобы был отравлен препаратом серии «Новичок».

Москва неоднократно заявляла, что начнет вести конструктивный диалог по данному вопросу после предоставления данных подтверждающих якобы отравление Навального, однако до сих пор таких данных предоставлено не было.

Специалисты в России отрицают возможное отравление блогера Новичком, отмечая, что ухудшение состояния Навального могло быть вызвано частыми диетами. Такое предположение высказала позднее и супруга оппозиционера.

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Это фрагмент свежей статьи самой многотиражной газеты Британии, The Sunday Times, с «новой версией «отравления» Навального». Однако, как видим, она чуть более, чем полностью состоит из развесистой клюквы. Любые альтернативные версии — например, что в убийстве Распутина участвовали британские агенты (это нынче не отрицают и на берегах Темзы) — для автора не важны. И, как вы понимаете, это не только о событиях 1916 года.(подробности)