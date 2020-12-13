В Кремле опровергли слухи о том, что Путин живет в специальном бункере Фото: REUTERS

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг слухи о том, что во время пандемии коронавирусной инфекции российский президент Владимир Путин живет в специальном бункере. Пресс-секретарь главы государства объяснил, что президент живет в своей резиденции в Ново-Огареве, периодически выезжая на работу в Кремль и в редкие командировки.

- Путин сейчас живет в Ново-Огареве, собственно, где он жил и до пандемии. Оттуда он приезжает в Кремль, не так часто, как хотелось бы ему, но все-таки летает в командировки. Технологические решения дают ему полный эффект присутствия в тех местах, где ему нужно, - отметил Дмитрий Песков в интервью для фильма Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Первый год" на канале "Россия-1" в воскресенье, 13 декабря.

Пресс-секретарь российского президента рассказал также, что многие пытались отговорить Владимира Путина от его поездки в больницу в Коммунарке, однако это было личное решение главы государства.

- Он предпочитает увидеть своими глазами, как обстоят дела во время чрезвычайных ситуаций, - подчеркнул Дмитрий Песков.

Как ранее писал сайт Kp.ru, официальный представитель Кремля также рассказал, как Владимир Путин планирует встречать Новый год. Отмечать праздник президент России будет со своими родными и близкими, как он это делает ежегодно.

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