Как Путин будет встречать Новый год, рассказал Песков Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин планирует встречать Новый год с родными и близкими, как он это делает ежегодно. Об этом в воскресенье, 13 декабря, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

- Где именно он будет встречать Новый год, я не знаю, но с большой долей уверенности вам могу сказать, что он будет встречать с родными и близкими, как он это делает ежегодно, - объяснил пресс-секретарь российского лидера в интервью для фильма Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Первый год" на канале "Россия-1".

Представитель Кремля также отметил, что в новогодние праздники Владимиру Путин «возможно, удастся перевести дух», поскольку президент России крайне редко «полноценно отдыхает».

Ранее Дмитрий Песков также опроверг слухи о том, что российский лидер во время эпидемии коронавируса в стране якобы проживал в некоем специальном бункере. Представитель президента рассказал, что Владимир Путин в настоящее время живет в резиденции в Ново-Огареве. Там же он жил и все время пандемии. Кроме того, глава государства иногда выезжает на работу в Кремль и в редкие командировки.

Отвечая на вопрос о том, тестируется ли президент каждый день на коронавирус, Дмитрий Песков отметил, что глава государства проходит тесты для диагностики заболевания в том количестве, которое необходимо для его безопасности. За этим следят врачи.

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