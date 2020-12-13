Путин тестируется на COVID-19 в необходимом для его безопасности количестве, сообщил Песков Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин проходит тесты для диагностики коронавирусной инфекции в том количестве, которое необходимо для его безопасности. Об этом в воскресенье, 13 декабря, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью для фильма Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Первый год" на канале "Россия-1".

- Президент сдает ровно столько тестов, сколько нужно для обеспечения его безопасности, - подчеркнул официальный представитель Кремля, отвечая на вопрос о том, проходит ли Путин ежедневное тестирование на коронавирусную инфекцию.

Дмитрий Песков рассказал также, что в распоряжении главы государства есть медики, в том числе эпидемиологи, которые составляют график мероприятий для президента с точки зрения медицины.

Как сообщал сайт kp.ru, пресс-секретарь российского лидера сегодня опроверг слухи о том, что Владимир Путин во время пандемии коронавирусной инфекции живет в специальном бункере. Песков объяснил, что глава государства находится, как и находился с начала эпидемии, в своей резиденции в Ново-Огареве, и иногда выезжает оттуда в Кремль и в командировки.

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