Глава Генштаба США объяснил, почему Россия остается великой державой Фото: Михаил ФРОЛОВ

Россия остается великой державой благодаря профессионализму своих военнослужащих, которые позволяет эффективно решать все поставленные задачи. Об этом в воскресенье, 13 декабря, сообщил глава Комитета начальников штабов американских Вооруженных сил генерал Марк Милли в интервью изданию The Wall Street Journal.

- Нет никаких сомнений в том, что Россия является великой державой. Российские военные очень хороши. Их Вооруженные силы способны находить нетрадиционные решения поставленных вопросов. Для нас они являются настоящим вызовом и угрозой, - объяснил свое мнение генерал.

Марк Милли высоко оценил кибервозможности армии России и боеготовность воздушно-космических, наземных войск и военно-морского флота нашего государства. Он сказал, что армия России относительно небольшая по сравнению с той, что была в советское время, однако является крайне «профессиональной и способной».

- В самом широком стратегическом смысле Россия сейчас находится в состоянии упадка, однако обладает очень мощными стратегическими ядерными силами, - добавил американские военнослужащий.

Ранее бывший украинский военнослужащий Сергей Згурец сообщил, что российская армия значительно превосходит украинскую. По словам эксперта, в первую очередь, это связано с тем, что ни у одного из подразделений Вооруженных сил Украины нет автоматизированных систем управления, с помощью которых военные могут оперативно отслеживать аспекты боя и отдавать приказы, быстро принимая необходимые решения.