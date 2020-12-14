С 14 декабря в России вступают в силу новые правила оформления больничного Фото: Олег УКЛАДОВ

С понедельника, 14 декабря, в России вступают в силу новые правила оформления больничных. Так, теперь листок временной нетрудоспособности можно будет оформить не только при посещении врача в поликлинике, но и дистанционно в электронном виде.

Напомним, как писал сайт kp.ru, такая возможность была и раньше, однако меняется несколько нюансов. Например, если человек работает не в одном, а в нескольких местах, с этого дня ему не придется оформлять больничный для каждого работодателя отдельно, достаточно будет получить один электронный листок нетрудоспособности, а потом просто сообщить его номер всем своим работодателям.

Кроме того, по новым правилам, если человек находится на самоизоляции из-за коронавируса, можно получить больничный в электронном виде на весь период болезни, не посещая при этом врача, однако теперь для этого нужен не только паспорт, но и страховой номер индивидуального лицевого счёта (СНИЛС).

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