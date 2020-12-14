Пожар в пятиэтажке на юго-западе Москвы: один человек погиб и трое пострадали

Среди пострадавших при пожаре в пятиэтажке на юго-западе Москвы – один ребенок Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ранним утром в понедельник, 14 декабря, вспыхнул пожар в пятиэтажке на юго-западе Москвы. В результате один человек погиб, еще трое, в том числе ребенок, пострадали.

Как уточнили в пресс-службе столичного главка МЧС, информация о возгорании в квартире на третьем этаже жилого дома, расположенного по адресу: улица Херсонская, дом №7, корпус 2, поступила на пульт дежурного в 04:32. Пожарные незамедлительно выехали по вызову.

Позже стало известно, что огонь перекинулся еще на одну квартиру на четвертом этаже. Общая площадь возгорания составила около 30 квадратных метров. В 05:17 пожар был полностью потушен.

«Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара из горевшей и вышерасположенных квартир были спасены девять человек, из них два ребенка», - уточнили в пресс-службе.

Спасенных передали медикам «Скорой помощи», однако один из пострадавших взрослых скончался вскоре после осмотра врачей.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 5 декабря при пожаре в жилом доме на Дубровской улице в Москве тоже погиб один человек, еще пятерых спасатели смогли вытащить из горящего здания.