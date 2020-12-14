Эксперт объяснил уровень смертности от коронавируса Фото: REUTERS

Большое количество смертей от коронавирусной инфекции связан с нежеланием людей отправляться в больницу на первом этапе заболевания. Такое объяснение дал доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

По его словам, количество умерших все еще находится на высоком уровне. «Это значит, что на каком-то этапе неадекватна ситуации тактика лечения, отстает диагностика. И я даже знаю, где: на первом этапе. Потому что люди попадают в больницу, когда им уже совсем плохо», - приводит РИА Новости слова эксперта

Жемчугова отметил, что не начиная лечение на раннем этапе, заболевший отдает «победу вирусу заранее», и посоветовал лечиться «с первого дня».

Как писал сайт kp.ru, за минувшие сутки зарегистрировали 450 летальных исходов, за весь период пандемии жертвами коронавируса в стране стали 47 391 заболевших.

Напомним, ранее ВОЗ заявила о 100-процентном росте смертности от коронавируса в Европе, 60-процентом в мире. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сравнила данные по смертности от коронавируса в России и в мире, отметив, что в мире достаточно высокая определенная летальность - 2,3 процента, а в нашей стране этот показатель остается ниже средней по миру и равен 1,7 процента