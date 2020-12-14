Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Экономика

Российский миллиардер объяснил рост цен на продукты

Олег Дерипаска обратил внимание на высокие проценты по кредитам для аграриев
Елена ГИЛЬМАНОВА
Комментарии (20)Комментарии (20)
Российский миллиардер объяснил рост цен на продукты

Российский миллиардер объяснил рост цен на продукты

Фото: Евгения ГУСЕВА

Рост цен на продукты в России произошел из-за высоких процентов по кредитам для аграриев. Так считает российский миллиардер Олег Дерипаска.

Предприниматель отметил, что на сегодняшний день аграрные компании получают кредиты не менее чем под 12 процентов годовых, в связи с чем повышают стоимость на свою продукцию.

«Странно, что всех удивляет рост цен на продовольствие. Было бы удивительно, если бы они не росли», - отметил миллиардер он в своем Telegram-канале, добавив, что необходимо удивляться, «что вообще есть продовольствие в достатке».

Дерипаска посоветовал менять подход. По его словам, если аграрному сектору предоставят кредиты хотя бы под такой же процент, как в Европе или в США, «то не будет никакого роста цен».

Напомним, в ходе встречи с правительством президент России Владимир Путин распорядился за ближайшую неделю решить проблему с ростом цен, подчеркнув, что подорожание базовых продуктов питания нельзя объяснить коронавирусом. По его словам, это никак не связано, а в росте цен на сахар, подсолнечное масло, муку, макаронные изделия и хлеб российский лидер увидел попытку подогнать внутренние цены под мировые. Премьер-министр Михаил Мишустин пообещал лично контролировать ситуацию со стоимостью продуктов.