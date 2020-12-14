Российский миллиардер объяснил рост цен на продукты Фото: Евгения ГУСЕВА

Рост цен на продукты в России произошел из-за высоких процентов по кредитам для аграриев. Так считает российский миллиардер Олег Дерипаска.

Предприниматель отметил, что на сегодняшний день аграрные компании получают кредиты не менее чем под 12 процентов годовых, в связи с чем повышают стоимость на свою продукцию.

«Странно, что всех удивляет рост цен на продовольствие. Было бы удивительно, если бы они не росли», - отметил миллиардер он в своем Telegram-канале, добавив, что необходимо удивляться, «что вообще есть продовольствие в достатке».

Дерипаска посоветовал менять подход. По его словам, если аграрному сектору предоставят кредиты хотя бы под такой же процент, как в Европе или в США, «то не будет никакого роста цен».

Напомним, в ходе встречи с правительством президент России Владимир Путин распорядился за ближайшую неделю решить проблему с ростом цен, подчеркнув, что подорожание базовых продуктов питания нельзя объяснить коронавирусом. По его словам, это никак не связано, а в росте цен на сахар, подсолнечное масло, муку, макаронные изделия и хлеб российский лидер увидел попытку подогнать внутренние цены под мировые. Премьер-министр Михаил Мишустин пообещал лично контролировать ситуацию со стоимостью продуктов.