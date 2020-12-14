Мишустин призвал вводить системные меры по борьбе с ростом цен

Михаил Мишустин. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Меры по борьбе с ростом цен на продукты питания должны быть не ситуативными, а системными. Такое заявление сделал премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Очень важно, конечно, чтобы меры были не ситуативными, а системными», - заявил глава кабмина, обратив внимание на то, что в данном случае необходимо отслеживать ситуацию на всех стадиях - «от производства до торговых сетей».

Мишустин поддержал инициативу о планке колебания цен на социально значимые продукты в 10 процентов, отметив, что это необходимо было сделать раньше. За выполнением соглашений о сдерживании роста цен должна следить Федеральная налоговая служба (ФНС).

Как уточнил премьер, все соответствующие нормативные акты должны быть приняты сегодня, 14 декабря, и отметил, что несмотря на сдерживание роста цен на продукты, бизнес должен оставаться выгодным.

Напомним, в ходе встречи с правительством президент России Владимир Путин распорядился за неделю решить проблему с ростом цен, отметив, что повышение стоимости на базовые продукты питания нельзя объяснить последствием пандемии. По его словам, рост цен на сахар, подсолнечное масло, муку, макаронные изделия и хлеб связан с попыткой подогнать внутренние цены под мировые.