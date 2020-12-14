Промоутер: Поветкин повторно попал в больницу из-за коронавируса

Промоутер: Поветкин снова попал в больницу из-за COVID-19 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Промоутер боксера Поветкина Андрей Рябинский сообщил, что его подопечный дважды попадал в больницу из-за коронавируса. Второй раз – для дополнительного обследования, потому что бокс – это серьезная нагрузка, и рисковать здоровьем спортсмена нельзя.

«Саше пришлось повторно ложиться в больницу на обследование. На днях он был выписан и теперь приступает к тренировкам», - рассказал Рябинский ТАСС.

Сейчас Поветкин будет поэтапно увеличивать нагрузки, они будут проходить под контролем врачей.

В конце января 2021 года должен был состояться бой Поветкин – Уайт. Его перенесли после обнаружения коронавируса у россиянина. Изначально менеджеры Диллиана Уайта по своей инициативе вышли с предложением провести бой с Александром Поветкиным, и планировали встречу на апрель 2020 года. Но к тому моменту в России и по всему миру уже бушевала пандемия, и встречу перенесли.

В итоге поединок Поветкина и Уайта прошел в августе и завершился победой 41-летнего россиянина нокаутом в пятом раунде. Реванш перенесли из-за того, что россиян заразился коронавирусом.