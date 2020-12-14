Премьер-министр Израиля ушел на карантин после контакта с зараженным

Премьер-министр Израиля ушел на карантин Фото: REUTERS

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху до 18 декабря будет находиться в изоляции после контакта с зараженным новой коронавирусной инфекцией.

"Премьер-министр перейдет на режим самоизоляции до пятницы ", - сообщила ТАСС его пресс-секретарь Анна Йонатан-Леус.

Она добавила, что Нетаньяху уже прошел два теста на инфекцию - в воскресенье и понедельник. Они оба дали отрицательный результат.

По данным государственного израильского радио Kan, 8 декабря глава правительства Израиля контактировал с председателем суда партии "Ликуд", у которого в понедельник был обнаружен коронавирус.

Местная газета The Jerusalem Post отмечает, что этот карантин для Нетаньяху уже будет третьим с апреля текущего года. При этом все тесты премьера показывали отрицательный результат.

Ранее сам премьер сообщил, что уровень заболеваемости COVID-19 в Израиле – один из самых высоких в мире. Еврейское государство в данный момент достигло пика второй волны коронавируса.