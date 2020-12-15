Прилепин рассказал, как выглядит его Россия будущего

Захар Прилепин на Радио «Комсомольская правда» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Известный российский писатель и политик, глава и основатель партии «За правду» Захар Прилепин в эфире Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) ответил нашему ведущему Сергею Мардану на множество интересных вопросов. В частности, он рассказал, какой в его представлении должна быть Россия будущего.

«Левая просвещенная страна, где недра принадлежат гражданам. Страна, которая ставит перед собой сверхзадачи. То есть космос, Венера, Марс – все, что угодно», - сказал гость студии.

Он добавил, что его Россия будущего – это «страна, в которой ставка не на получение прибыли с опошления населения, с человеческих слабостей».

«Страна, достаточно свободная политически для тех людей, которые не пытаются поставить под сомнение ее географию, историю, религию и вообще ее существование», - подытожил Захар Прилепин.

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Когда Украина нападет на Донбасс и зачем нашей стране свои ополченцы? На эти и другие вопросы писатель и политик Захар Прилепин ответил ведущему Радио «Комсомольская правда» Сергею Мардану (подробности).