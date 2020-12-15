В Роскосмосе рассказали о планах отправлять людей на Луну на ракете «Ангара»

Роскосмос запланировал отправлять людей на Луну на ракете «Ангара». Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил о планах корпорации оправлять людей на луну с помощью нескольких пусков ракет-носителей семейства «Ангара».

«Ангара» в ее различных новых версиях (5М, 5В) становится основным средством выведения тяжелых полезных нагрузок и универсальным инструментом начала исследования дальнего космоса», - цитирует РИА «Новости» Рогозина.

Он отметил, что с 2023 года наличие двух стартовых комплексов позволит комбинировать пуски, собирая на орбите перелетные пилотируемые комплексы.

Рогозин рассказал, что ранее планируемый выпуск сверхтяжелой ракеты «Енисей» пока не своевременен и будет отложен до создания нового маршевого двигателя. Он отметил, что такой двигатель в будущем позволит добиться «горячего резервирования» и многократного использования.

«Создавать его нужно с широким применением аддитивных технологий для удешевления серийного производства», – отметил он.

Рогозин также подчеркнул, что внешние материалы должны быть облегченными для минимизации накладных расходов.

Он также отметил, что «Енисей» может стать альтернативой ракеты-носителя «Союз-2».

Ранее глава Роскосмоса допустил возможность сотрудничество России и Китая в проектах полета на Луну.