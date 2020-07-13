13 Июль 2020 2020-07-13T20:21:37+03:00

Рогозин рассказал о сотрудничестве с Китаем в полетах на луну Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Изменить размер текста: A A

Генеральный директор государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в интервью Радио «Комсомольская правда» рассказал о сотрудничестве с различными странами мира в полетах на Луну. Он отметил, что для США это в настоящее время является политическим проектом.

- С лунным проектом мы наблюдаем отход наших американских партнеров от тех принципов сотрудничества и взаимоподдержки, которые сложились при сотрудничестве на МКС. Есть Америка, все остальные должны помогать и платить. Честно говоря, нам участвовать в таком проекте неинтересно, - сообщил Рогозин.

А вот с Китаем сотрудничество по проектам по изучению Луны может быть куда продуктивнее. Рогозин рассказал, что сегодня общался с руководителем Китайской национальной космической администрации Чжаном Кэцзянь по этому поводу.

- Мы договорились о том, чтобы начать первые шаги навстречу друг другу именно по определению контуров и значения лунной научной базы.

ИСТОЧНИК KP.RU