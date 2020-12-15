В РФПИ опровергли сообщения о закупке вакцины "Спутник V" Северной Кореей

Заявки на приобретение свыше 1,2 млрд доз вакцины "Спутник V" поступили более чем от 50 стран Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский фонд прямых инвестиций не обсуждал с представителями КНДР вопрос закупки российской вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщил представитель РФПИ.

- Представители КНДР никогда не обращались в фонд по поводу закупки вакцины "Спутник V" и не заключали никаких контрактов, - передаёт ТАСС слова сотрудника Фонда, ответственного за продвижение и производство вакцины за рубежом.

Сообщения о подобном сотрудничестве между Россией и КНДР появились накануне в японской газете Asahi. Издание ссылалось на источники в южнокорейской разведке и китайских бизнес-кругах.