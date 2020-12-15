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Коронавирус Covid-19

В РФПИ опровергли сообщения о закупке вакцины "Спутник V" Северной Кореей

Об этом сообщала японская газета Asahi со ссылкой на источники в разведке Южной Кореи
Ася КУЗНЕЦОВА
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Заявки на приобретение свыше 1,2 млрд доз вакцины "Спутник V" поступили более чем от 50 стран

Заявки на приобретение свыше 1,2 млрд доз вакцины "Спутник V" поступили более чем от 50 стран

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский фонд прямых инвестиций не обсуждал с представителями КНДР вопрос закупки российской вакцины от коронавируса "Спутник V", сообщил представитель РФПИ.

- Представители КНДР никогда не обращались в фонд по поводу закупки вакцины "Спутник V" и не заключали никаких контрактов, - передаёт ТАСС слова сотрудника Фонда, ответственного за продвижение и производство вакцины за рубежом.

Сообщения о подобном сотрудничестве между Россией и КНДР появились накануне в японской газете Asahi. Издание ссылалось на источники в южнокорейской разведке и китайских бизнес-кругах.