CNN: Сигнал тревоги сработал на базе США в Германии во время учений в РФ

Российская подлодка провела испытательный пуск четырех ракет в Охотском море. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сигнал тревоги прозвучал на крупнейшей в Европе базе США Рамштайн в Германии во время учений в РФ.

Это привело к тому, "что в течение нескольких минут имела место неопределенность и тревога, пока не прозвучал сигнал отбоя", сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванные военные источники.

Он сработал после того, как российская подлодка провела испытательный пуск четырех ракет в Охотском море. Через мгновение предупреждение о ракетном пуске прозвучало на базе в Германии, а военные США получили сигнал о пуске.

Ранее Россия выпустила предупреждение о предстоящих военных учениях, которые не несут опасность для США и Германии, неясно, почему сработала тревога, отметили источники.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что атомная подлодка "Владимир Мономах" впервые прошла военные учения и выполнила стрельбу четырьмя ракетами "Булава" по полигону Чижа в Архангельской области.